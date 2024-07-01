Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Правоохоронці в рамках скоординованих спільних дій встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що одного з них затримали та повідомили про підозру. Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрілка оголосили в розшук.

Нагадаємо, 11 червня у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика, який раніше заявляв про тиск та погрози зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник.