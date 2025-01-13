Служба безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року. Пріоритетними цілями ворога були адміністративні будівлі та енергогенеруючі підприємства столиці України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, агентка збирала GPS-координати та фотографувала об’єкти таким чином, щоб у властивостях файлів зберігалася точна геолокація.

Потім вона переправляла ці дані через анонімні чати російському куратору. Окрім цього, вона шпигувала за позиціями ППО, що захищають Київ.

Фігурантка була затримана під час спроби передати нову партію розвідданих своєму російському куратору. Згідно з інформацією слідства, 27-річна безробітна місцева жителька стала агенткою через пропозицію співпраці з російським військовим розвідником у Телеграм-каналі.

Під час обшуку в її оселі було вилучено мобільний телефон з доказами співпраці з ГРУ та велику кількість сім-карток, що використовувались для прихованого зв’язку з окупантами.

Затриманій оголошено підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.