НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми, пов'язаної з розкраданням понад 12,5 млн грн та спробою заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі обладнання для АТ "Харківобленерго".

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про в.о. голови правління АТ “Харківобленерго” (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

За даними “Української правди”, у 2020-2024 рр. керівником “Харківобленерго” був Костянтин Логвиненко. Саме про нього йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.

Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, за даними УП, йдеться про Олександра Козира.

У повідомленні також йдеться, що оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

“Харківобленерго” прокоментувало інформацію про затримання співорганізаторів злочинної схеми. У пресслужбі обленерго повідомили, що кримінальне провадження у цій справі триває з 2021 року.

Там також наголосили, що у повідомленні НАБУ йдеться про колишніх, а не діючих працівників товариства.

У пресслужбі нагадали що власником контрольного пакету акцій АТ “Харківобленерго” є АТ “Українські розподільні мережі”, яке набуло прав акціонера компанії з 30 жовтня 2023 року.

У квітні 2024 року відбулася зміна керівника виконавчого органу АТ “Харківобленерго”.