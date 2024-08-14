Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про в.о. голови правління АТ “Харківобленерго” (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

За даними “Української правди”, у 2020-2024 рр. керівником “Харківобленерго” був Костянтин Логвиненко. Саме про нього йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.

Щодо другого фігуранта справи, тобто керівника комерційного підприємства, за даними УП, йдеться про Олександра Козира.

У повідомленні також йдеться, що оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

“Харківобленерго” прокоментувало  інформацію про затримання співорганізаторів злочинної схеми. У пресслужбі обленерго повідомили, що кримінальне провадження у цій справі триває з 2021 року.

Там також наголосили, що у повідомленні НАБУ йдеться про колишніх, а не діючих працівників товариства.

У пресслужбі нагадали що власником контрольного пакету акцій АТ “Харківобленерго” є АТ “Українські розподільні мережі”, яке набуло прав акціонера компанії з 30 жовтня 2023 року.

У квітні 2024 року відбулася зміна керівника виконавчого органу АТ “Харківобленерго”.

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