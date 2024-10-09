Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там нагадали, що Гнезділов повідомив про СЗЧ 21 вересня, а вже 23 вересня Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування ДБР.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення.

“Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців”, — розповіли в ДБР.

Гнезділова затримали за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

“Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові”, — йдеться у повідомленні.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Сам Гнезділов на особистій сторінці у Facebook підтвердив факт затримання.

“Мене затримано”, — коротко поінформував він.