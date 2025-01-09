Про це повідомила пресслужба ДБР.
Зазначається, що було документально підтверджено зв’язки онлайн-казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними особами в Україні.
Слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень у статутний капітал Pin-Up. Крім того, він довго перебував на Кіпрі з громадянами Росії, які є реальними власниками казино.
Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території так званої “ЛНР”, поповнюючи бюджет Росії. За їх рахунок фінансуються силові структури, оборонно-промисловий комплекс РФ та збройна агресія проти України, зазначає ДБР.
“До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої “СВО”. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах”, — йдеться у повідомленні.
Раніше за клопотанням прокурорів було арештовано понад 2,6 млрд гривень з рахунків компаній, які організовують діяльність цього казино. АРМА використала ці кошти для закупівлі військових облігацій. Уряд ухвалив рішення, що на ці 2 млрд гривень будуть придбані “Військові облігації”, які вже сприяють підтримці обороноздатності та економіки України.
ДБР вже готує клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою для затриманого. Фактичним власникам Pin-Up, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені повідомлено про підозри за ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.
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