Відповідну заяву опублікував його адвокат Михайло Величко.

“Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров’я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь. Ухваліть це рішення — і українці будуть вам вдячні”, — йдеться у заяві Галушкіна.

Він також наголосив, що нинішні втрати на фронті, як серед людей, так і територій, пов’язані з тактикою ворога, який нехтує втратами. За його словами, українські командири роблять усе можливе для перемоги, попри обмежені ресурси.

Юрій Галушкін також застеріг, що судові процеси проти командирів можуть вплинути на їхню рішучість у прийнятті критичних рішень під час бойових дій.

“Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії […] Зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири”, — зауважує Галушкін.

Нагадаємо, 20 січня, правоохоронці затримали колишніх командирів, які були відповідальні за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що спричинила захоплення частини території області на початку травня 2024 року.