Офіс Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ провели спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Загалом повідомлення про підозру отримали 28 осіб, з них 9 - у складі організованих злочинних груп.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці Міноборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України. Загальна сума завданих збитків державі становить понад 1,5 млрд грн.

Серед підозрюваних – начальник одного з управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, понад семеро співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, п’ятеро службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур.

“Підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для ЗСУ, підроблення та використання підроблених документів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одному з підозрюваних — начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству.

Загалом, правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).

“Це вже друга масштабна спецоперація правоохоронців з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України”, — наголошують в Офісі генпрокурора.