Про це йдеться в релізі OpenAI.
Компанія виявила та знищила акаунти ChatGPT, які використовувалися в таємній іранській операції впливу під назвою Storm-2035.
Ця операція, про яку раніше попереджала Microsoft, включає чотири сайти, що маскуються під новинні видання і намагаються вплинути на виборців США, поширюючи поляризаційні повідомлення з різних політичних питань.
Група є частиною більшої кампанії, що триває з 2020 року, і охоплює понад десяток сайтів, орієнтованих на різні мовні аудиторії.
OpenAI виявила, що іранська мережа використовувала ChatGPT для створення контенту про кандидатів у президенти США, який поширювався в соцмережах, але не здобув значної популярності.
Більшість публікацій отримали мало або жодних взаємодій. OpenAI заборонила цим акаунтам доступ до своїх послуг і повідомила про інцидент уряду США та іншим зацікавленим сторонам.
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