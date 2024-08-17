Компанія OpenAI повідомила про зрив таємної операції Ірану, в якій використовувався їхній віртуальний помічник ChatGPT.

Про це йдеться в релізі OpenAI.

Компанія виявила та знищила акаунти ChatGPT, які використовувалися в таємній іранській операції впливу під назвою Storm-2035.

Ця операція, про яку раніше попереджала Microsoft, включає чотири сайти, що маскуються під новинні видання і намагаються вплинути на виборців США, поширюючи поляризаційні повідомлення з різних політичних питань.

Група є частиною більшої кампанії, що триває з 2020 року, і охоплює понад десяток сайтів, орієнтованих на різні мовні аудиторії.

OpenAI виявила, що іранська мережа використовувала ChatGPT для створення контенту про кандидатів у президенти США, який поширювався в соцмережах, але не здобув значної популярності.

Більшість публікацій отримали мало або жодних взаємодій. OpenAI заборонила цим акаунтам доступ до своїх послуг і повідомила про інцидент уряду США та іншим зацікавленим сторонам.