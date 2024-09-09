У серпні 2024 року міжнародні резерви України зросли на 13,7% (на 5,096 млрд доларів), досягнувши 42,331 млрд доларів. Зростання резервів стало можливим завдяки допомозі з боку ЄС та США.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Резерви зросли після чотирьох місяців падіння. З початку року вони збільшилися на 4,5% (на 1,823 млрд доларів).

Водночас у пресслужбі НБУ зазначили, що збільшення резервів було зумовлено значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 8,465 млрд доларів. З цієї суми:

4,553 млрд доларів — від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

3,899 млрд доларів — від Світового банку (грант від США).

За обслуговування та погашення державного боргу виплачено 724,1 млн доларів, з яких:

266,0 млн доларів — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

239,9 млн доларів — виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);

130,1 млн доларів — виплати за державними деривативами;

88,1 млн доларів — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн доларів.

НБУ в серпні продав на міжбанку 2,696 млрд доларів, що менше, ніж в липні на 18,4%.

Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443,0 млн доларів.