Про це свідчать дані Національного банку України.
Резерви зросли після чотирьох місяців падіння. З початку року вони збільшилися на 4,5% (на 1,823 млрд доларів).
Водночас у пресслужбі НБУ зазначили, що збільшення резервів було зумовлено значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 8,465 млрд доларів. З цієї суми:
- 4,553 млрд доларів — від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;
- 3,899 млрд доларів — від Світового банку (грант від США).
За обслуговування та погашення державного боргу виплачено 724,1 млн доларів, з яких:
- 266,0 млн доларів — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 239,9 млн доларів — виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);
- 130,1 млн доларів — виплати за державними деривативами;
- 88,1 млн доларів — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн доларів.
НБУ в серпні продав на міжбанку 2,696 млрд доларів, що менше, ніж в липні на 18,4%.
Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443,0 млн доларів.
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