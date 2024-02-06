Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з рф Едуарда Худайнатова.

За даними слідства, Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення рф, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб путіна, очолює російську нафтогазову компанію «ННК-Груп» і входив до ради директорів «роснафти».

У дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», що оцінюється у майже пів мільярда гривень.