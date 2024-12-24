Компанія Apple встановила новий рекорд, досягнувши ринкової капіталізації в $3,85 трильйона та наближаючись до позначки $4 трильйони. Зростання акцій Apple спричинене впровадженням функцій штучного інтелекту, що сприяє зростанню продажів та підвищенню інтересу інвесторів.

Про це пише Reuters.

З листопада 2024 року акції Apple зросли на 16%, що додало приблизно $500 мільярдів до її ринкової капіталізації. Завдяки цьому Apple обігнала за вартістю компанії Nvidia та Microsoft, які лідирували протягом усього 2024 року.

Незважаючи на те, що акції Nvidia, найбільшого бенефіціара штучного інтелекту, зросли більш ніж на 800% за останні два роки, акції Apple за цей же період майже подвоїлись.

За словами аналітика, зростання вартості акцій Apple відображає “ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та очікування, що це призведе до суперциклу оновлень iPhone”.

Останніми роками компанія Apple піддається критиці за повільний розвиток стратегії в галузі штучного інтелекту, тоді як такі компанії, як Microsoft, Alphabet, Amazon та Meta Platforms, активно впроваджували новітні технології.

У грудні 2024 року Apple почала інтегрувати ChatGPT OpenAI у свої пристрої, а ще в червні оголосила про плани впровадити генеративну технологію штучного інтелекту у свій програмний пакет.