Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає пресслужба відомства.

Чиновниця зазначила, що такий результат вдається досягти через автоматичний аналіз відео з дронів і стаціонарних камер.

Завдяки ШІ-платформі оператори можуть ухвалювати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA, зауважили в Міноборони.

“Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих із ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники”, — сказала Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дає змогу вдосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад, танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами, – резюмували в оборонному відомстві.