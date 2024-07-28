В Росії вдаються до різних маніпуляцій, аби поповнити мобілізаційний ресурс. Серед останніх вигадок окупантів – обіцянка виплатити 15 тисяч російських рублів (близько 4 500 гривень) кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого.

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію окупанта якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план виконання мобілізації “звільнених” українців, зазначає “Спротив”.

У ЦНС нагадують, що кожного “волонтера” окупаційної влади чекає суворе покарання за співпрацю з ворогом.

“Щобільше – примушення воювати проти власної Вітчизни є прямим порушення Міжнародного гуманітарного права”, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у Миколаєві студента засудили до 10 років ув’язнення за передачу інформації про розташування українських військових, нагорода за зраду України була оцінена у дві тисячі гривень.