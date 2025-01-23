Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення російської війни проти України має бути перемогою президента США Дональда Трампа, а не лідера держави-агресора Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв’ю для Bloomberg TV у Давосі.

“Питання завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою Трампа, а не Путіна. Путін – ніхто для нього. Америка є сильнішою, Європа є сильнішою, Китай є сильнішим за Росію. Вони всі гравці”, – сказав він.

Президент наголосив на необхідності створення спільного плану дій перед початком будь-яких переговорів із Росією.