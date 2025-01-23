Про це він заявив в інтерв’ю для Bloomberg TV у Давосі.
“Питання завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою Трампа, а не Путіна. Путін – ніхто для нього. Америка є сильнішою, Європа є сильнішою, Китай є сильнішим за Росію. Вони всі гравці”, – сказав він.
Президент наголосив на необхідності створення спільного плану дій перед початком будь-яких переговорів із Росією.
“Для всіх, хто дійсно хоче завершити війну швидко, важливо мати план до того, як почнуться комунікації з Путіним. Це відповідає інтересам Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Європи в цілому, а також України і нашого народу”, – підкреслив Зеленський.
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