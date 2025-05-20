6 червня 2025 року завершується дія режиму “митного безвізу” між Україною та Європейським Союзом, що забезпечує безквотну та безмитну торгівлю. Цей режим був запроваджений у 2022 році для підтримки української економіки в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Наразі Україна активно працює над тим, щоб вплинути на рішення ЄС, аби забезпечити плавний перехід до нових умов торгівлі для українських експортерів.

Заступник міністра економіки Тарас Качка під час заходу “Торгові війни: мистецтво захисту” зазначив, що Україна спільно з Європейським Союзом проводить переговори щодо перегляду 29-ї статті Угоди про асоціацію, що має на меті розширити доступ українських товарів на ринок ЄС.

Качка підкреслив, що навіть у разі внесення юридичних змін, фактичний доступ на ринок не зміниться, принаймні на період переговорів щодо нових параметрів лібералізації торгівлі товарами, які ще не повністю лібералізовані. “У цей період не очікується проблем із доступом на ринок ЄС. Проте ситуація залишається менш оптимістичною в порівнянні з іншими напрямами співпраці з Євросоюзом”, – додав він.

Загалом, заступник міністра вважає, що завершення “митного безвізу” не матиме суттєвого впливу на українську економіку. Цей режим був важливим у 2022 році, коли Росія заблокувала українські порти. “Зараз, коли порти працюють і весь експорт, що йде в бік третіх країн, проходить через наші порти, ми не маємо такого транзитного навантаження. Тому автономні торгові заходи, які раніше допомагали, зараз не є такими актуальними”, – пояснив Качка.

Якщо “митний безвіз” не буде продовжено, Україна повернеться до режиму вільної торгівлі, який діяв до червня 2022 року. Заступник міністра охарактеризував цю ймовірність як “найгірший сценарій”.

Він зазначив: “Режим вільної торгівлі є досить вигідним, оскільки на промислові товари мит не було і не буде. Те ж саме стосується більшості аграрних товарів. Але очевидно, що для товарів, які є для нас найцікавішими і водночас дуже чутливими, автономні торгові заходи значно допомагали. Вони не лише покращували доступ на ринок, а й полегшували транзит.”