Про це йдеться у відповідному повідомленні генпрокуратури.
“У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка 9, 11 та 16 років”, – зазначає генпрокуратура.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Додамо, напередодні рятувальники завершили розбір завалів торговельного центру в Костянтинівці. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 серпня, окупанти атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по супермаркету та пообіцяв, що “Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей”.
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