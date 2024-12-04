Відповідний допис опублікували на сторінці компанії у Facebook.

“Венздей страшно рада повідомити, що жахливі зйомки 2 сезону — завершено. 2 сезон «Венздей» — у 2025 році на Netflix”, – йдеться у публікації.

Однак Fobrbes зазначає, що глядачам доведеться зачекати – реліз нового сезону очікується не раніше 2025 року через тривалий процес постпродакшену.

Вказується, що перший сезон завершили знімати ще у березні 2022 року, але глядачі побачили його лише у листопаді того ж року. Ці вісім місяців, витрачених на обробку матеріалу, можуть бути орієнтиром і для другого сезону, що ймовірно, вийде влітку 2025 року, майже через три роки після прем’єри першого.

Експерти видання звертають увагу на те, що такі затримки є незвичайними навіть для індустрії стрімінгових платформ, де терміни виробництва часто розтягуються через масштабність ефектів чи складність роботи. У випадку з «Wednesday» таких технічних викликів, як, наприклад, у серіалі “Дивні дива”, здається, немає. Основний сюжет обертається навколо пригод героїв у школі, з рідкісними сценами з монстрами або анімованою рукою.

Популярність “Венздей” робить другий сезон стратегічно важливим для Netflix. Серіал став одним із найуспішніших англомовних проектів платформи, зібравши 1,7 мільярда годин переглядів і поступившись лише “Грі в кальмара” (2,2 мільярда годин) та четвертому сезону “Дивних див” (1,8 мільярда годин).

Також залишається відкритим питання, чи випустить Netflix всі серії другого сезону одночасно, чи розділить його на дві частини, як це стало звичною практикою для багатьох популярних шоу. Припускається, що серіал можуть розділити на два блоки по чотири серії, які виходитимуть з інтервалом у кілька тижнів, що є типовою схемою для таких проектів.

Щодо сюжету, то творці серіалу, Ал Гоф і Майлз Міллар, зазначили, що цього разу історія стане “темнішою та складнішою”. Головна героїня Венздей знову зіткнеться зі складними стосунками з близькими, друзями та ворогами, а також зануриться у нові загадки. Крім того, сім’я Аддамсів отримає більше екранного часу, а акторський склад поповниться такими зірками, як Стів Бушемі, Біллі Пайпер та Тендіве Ньютон.

Таким чином, фанати серіалу мають підготуватися до тривалого очікування, яке, втім, обіцяє принести ще більш захопливу історію.