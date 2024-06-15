15 червня о 17:30 за київським часом у швейцарському Бюргенштоці розпочався Глобальний саміт миру. Відкриття події відбулося за участю президента України Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амгерд.

Про це повідомляє “Межа”.

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. У ньому взяли участь делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту полягає у досягненні згоди на найвищому рівні щодо трьох з десяти пунктів української “формули миру”, а саме ядерної і продовольчої безпеки, а також звільнення українських полонених і депортованих осіб, включаючи дітей.

На перший саміт миру Росія не була запрошена, ймовірно, її запросять на наступні саміти, коли будуть узгоджені позиції країн щодо положень “формули миру”.

Відомо про головні тезиси на Саміті миру:

Президент України наголосив, що Росії на саміті не було, адже вона не зацікавлена в мирі.

Голова Єврокомісії зауважила, що замороження війни РФ проти України лише “рецепт для майбутніх воєн”.

Представник Саудівської Аравії закликав Україну та Росію піти на “важкі компромісі”, щоб закінчити війну.

Премʼєр Японії нагадав, що “сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія”.

Канцлер Німеччини сказав, що негайне припинення вогню легітимізує захоплення Росією українських земель.

Канцлер Австрії вважає, що якнайбільше країн мають чинити тиск на Москву, щоб та погодилась на мирні переговори, адже Захід самостійно цього зробити не можу.

Премʼєр Хорватії підкреслив, що Хорватія за той мир, де жертва не капітулює та залишає агресору власні території.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявляє, що Путін намагається перешкодити проведенню саміту, закликаючи країни не приїжджати. Це викликає питання: чому Росія так боїться цього саміту, де обговорюються важливі питання територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?

Прем’єр-міністр Іспанії закликає до консенсусу з участю всіх, включно з РФ, для досягнення миру, який заслуговує Україна.

Президент Польщі закликає вільний світ вжити жорстких заходів проти Росії, яка залишається колоніальною імперією і не змогла впоратися з демонами свого минулого.

Президент Франції підкреслив, що всі ми присвячені побудові сталого миру, але він наголосив, що українська капітуляція не може бути прийнятною формою миру. Передумовою для досягнення миру є надання допомоги Україні у відбитті агресії.

Прем’єр-міністерка Данії заявила, що має особливу відповідальність підтримати вирішення питання війни в Україні та встановлення справедливого і тривалого миру.

“Пане Зеленський, запрошуємо вас до Італії. Ми готові надіслати новий пакет збройної допомоги Україні. Розраховуйте на нас”, – віцепрем’єр Італії.

Президент Гани чітко підкреслив, що континент Африки особливо постраждав через російську агресію проти України.

о 20:45 в суботу, 15 червня за Київським часом, онлайн трансляція з Глобального саміту миру завершилась.