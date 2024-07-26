У 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка завершили перевірку після публічної критики парамедика Катерини Поліщук (Пташки) щодо дій комбрига.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів.

Водночас встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

Для недопущення такого надалі керівництво ЗСУ ухвалило «належні рішення» та вжило «низку заходів, спрямованих на запобігання подібним випадкам».

Окрім того, окремих посадовців з-поміж командування бригади притягнули до відповідальності.

Парамедик Катерина Поліщук (Пташка) закликала Володимира Зеленського, як верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила.

Вона заявила про факти злочинних наказів; свідомої недбалості; нехтування життям та здоровʼям особового складу; дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців; егоїзму та сліпого карʼєризму; усунення всіх «незгодних» командирів; пригнічення бойового духу та приниження особового складу.

«Через нелюдське та непрофесійне ставлення [комбрига] Богдана Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість — опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною», — заявила вона.