Про це повідомляє МВС, Запорізька ОВА.
За декілька годин стало відомо, що у Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи. Підтверджено, що росіяни скинули 13 авіабомб.
Внаслідок російських авіаударів 16 людей отримали поранення.
За даними влади, поранені дев’ять жінок, п’ять чоловіків та дві дитини – хлопець 17 років та дівчинка 8 років.
У лікарні залишаються дві постраждалі жінки.
Нагадаємо, що у неділю вранці стало відомо про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі.
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