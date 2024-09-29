Про це повідомляє МВС, Запорізька ОВА.

За декілька годин стало відомо, що у Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи. Підтверджено, що росіяни скинули 13 авіабомб.

Внаслідок російських авіаударів 16 людей отримали поранення.

За даними влади, поранені дев’ять жінок, п’ять чоловіків та дві дитини – хлопець 17 років та дівчинка 8 років.

У лікарні залишаються дві постраждалі жінки.

Нагадаємо, що у неділю вранці стало відомо про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі.