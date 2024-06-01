Найбільші навчання НАТО за останні десятиліття завершились у п'ятницю, 31 травня, після чотирьох місяців інтенсивних тренувань в рамках Північноатлантичного Альянсу. Участь у Steadfast Defender 2024 взяли понад 90 тисяч військових з усіх 32 країн-членів НАТО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ із посиланням на офіційний сайт НАТО.

Зазначається, що Steadfast Defender 2024 стали першими у великомасштабній серії навчань НАТО, під час яких втілювалися в життя нові плани регіональної оборони, ухвалені на Вільнюському саміті.

“До навчань було залучено понад 90 тисяч військовослужбовців, понад 50 кораблів, понад 80 літаків, які здійснили сотні вильотів, і понад 1100 бойових машин з усіх 32 країн-членів НАТО. Навчання було зосереджено на підвищенні готовності в усіх областях і на всіх рівнях командування від стратегічного до оперативного та тактичного”, — йдеться у повідомленні.

За словами Верховного Головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі та командувача Європейського командування Збройних Сил США генерала Крістофера Каволі, військова діяльність, проведена під час цих навчань, продемонструвала, що Альянс спроможний і готовий виконувати основну місію колективної оборони.

“Навчання Steadfast Defender продемонстрували неймовірну міцність трансатлантичного зв’язку між союзниками НАТО в Європі та Північній Америці”, — сказав Каволі.

По суті, Steadfast Defender перевірили можливості та використання НАТО та національних сил у всіх сферах і в зоні відповідальності Верховного Головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Це підсилення відбулося під час змодельованого сценарію виникнення конфлікту проти супротивника, майже рівного рівному.

“Найважливішим висновком є ​​те, що складні навчання такого масштабу та амбіцій залишаються важливими для стрес-тестування нашої готовності, планів і концепцій, а також для підтримки нашої оперативної злагодженості та єдності”, — сказав бригадний генерал Гуннар Брюгнер.