Видання припустило, що для атаки Україна могла використати перероблений легкий літак на зразок Cessna.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Видання зазначає, що росіяни зафіксували сцену, як літальний апарат, схожий на легкий літак, вражає промислове містечко економічної зони «Алабуга», де живуть робітники, які збирають розроблені в Ірані безпілотники Shahed.

Як зауважує Forbes, українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності, які мають, ймовірно, супутникове керування і GPS-наведення. Цього разу, припускають журналісти, українські фахівці переробили у безпілотник легкий літак типу Cessna.

Ще у 2019 році дослідницька лабораторія ВПС США співпрацювала з компанією DZYNE Technologies зі штату Вірджинія, щоб перетворити Cessna 206 на дрон. Класична Cessna 172 може пролетіти на відстань до 1 126 кілометрів із вантажем у пів тонни, пише Forbes.

Окрім того, що безпілотник на базі легкого літака є дешевим, простим і надійним, він також має перевагу непомітності. Не завдяки високотехнологічному обладнанню, а через малопомітність, пояснює видання.

У 1987 році західнонімецький підліток долетів на Cessna 172 до Москви, приземлившись на Червоній площі. Пара радянських винищувачів ненадовго направилася до Cessna, але принаймні один оператор радара на землі позначив літак як «дружній» і згодом проігнорував його.