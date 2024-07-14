Про це “Атеш” написали в Telegram-каналі.
За словами партизанів, завод, який виробляє ключові компоненти для військової техніки, ракетних та артилерійських систем, також займається оновленням систем керування та навігації.
Вони стверджують, що завод має стратегічне значення, а його виведення з ладу може серйозно ускладнити обслуговування та виробництво військової техніки в Росії.
“Наш агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця. Через санкції, що привили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем”, – йдеться в дописі.
Санкції, які призвели до проблем з імпортом високотехнологічних процесорів, стали причиною великих труднощів у розвитку інерційних навігаційних систем на заводі.
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