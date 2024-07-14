Військовий рух українців та кримських татар "Атеш", відомий, як партизанський рух, виявив в м. Тюмень завод, який почав виходити з ладу через постійні санкції проти РФ.

Про це “Атеш” написали в Telegram-каналі.

За словами партизанів, завод, який виробляє ключові компоненти для військової техніки, ракетних та артилерійських систем, також займається оновленням систем керування та навігації.

Вони стверджують, що завод має стратегічне значення, а його виведення з ладу може серйозно ускладнити обслуговування та виробництво військової техніки в Росії.

“Наш агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця. Через санкції, що привили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем”, – йдеться в дописі.

Санкції, які призвели до проблем з імпортом високотехнологічних процесорів, стали причиною великих труднощів у розвитку інерційних навігаційних систем на заводі.