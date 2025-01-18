Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Фігуранти оборудки під керівництвом організатора реєстрували в держреєстрі об’єкти нерухомості, які насправді не існували. Вони були нібито розташовані в центральних районах Києва та Харкова.

Надалі ці об’єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень. Отримані кошти зловмисники витрачали на будівництво заводів, ТЕЦ, діяльність вугільної шахти, а також на придбання елітної нерухомості та авто.

Щоб приховати махінації, працівники управління банківської безпеки щорічно складали фальшиві акти перевірки ліквідності заставного майна. У 2021 році банк було визнано збанкрутілим через нездатність виконати зобов’язання перед клієнтами.

Слідчі встановили 27 осіб, які входили до складу злочинної організації, з них сімом раніше оголосили підозри у привласненні майна, службовому підробленні та зловживанні службовим становищем.

Для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків правоохоронці наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, п’ять приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

У січні 2025 року було зібрано достатньо доказів для оголошення підозр керівництву банку, включно з власником установи. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.