Про це повідомили в “Укренерго”.

Причиною є значне зростання енергоспоживання через спеку.

“Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо”, — додали в “Укренерго”.