Про це повідомили в “Укренерго”.

Причиною є значне зростання енергоспоживання через спеку.

“Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх  сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо”, додали в “Укренерго”.

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