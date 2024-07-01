Про це повідомили в “Укренерго”.
Причиною є значне зростання енергоспоживання через спеку.
“Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо”, — додали в “Укренерго”.
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