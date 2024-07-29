У вівторок графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії не застосовуватимуть.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

“Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це пов’язано зі зниженням споживання через похолодання та поверненням у роботу двох блоків АЕС.

Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.

Також сьогодні, 29 липня, з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.