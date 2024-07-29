Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
“Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це пов’язано зі зниженням споживання через похолодання та поверненням у роботу двох блоків АЕС.
Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.
Також сьогодні, 29 липня, з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.
- Кудрицький вважає правильним скасування світла у прифронтовій зоні
- Директор Центру досліджень енергетики назвав два сценарії проходження зимового періоду: в обох присутні обмеження електроенергії
- Укренерго планує купувати електрику у приватного бізнесу, який побудує генерацію