Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram-каналі.
Зазначається, що блокування може початися о 10:00 ранку і триватиме до кінця вересня.
“Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково”, — додали прикордонники.
Додамо, у ніч з 6 на 7 червня польські фермери припиняли блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті “Хребенне — Рава-Руська”. Водночас у четвер, 6 червня, поляки знову відновили свої протести на пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська”.
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорогуськ” та “Рава-Руська-Гребенне”.
Асоціація “Укравтопром” із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску “Шегині — Медика”.
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