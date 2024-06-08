У неділю, 9 червня, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині».

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram-каналі.

Зазначається, що блокування може початися о 10:00 ранку і триватиме до кінця вересня.

“Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково”, — додали прикордонники.

Додамо, у ніч з 6 на 7 червня польські фермери припиняли блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті “Хребенне — Рава-Руська”. Водночас у четвер, 6 червня, поляки знову відновили свої протести на пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська”.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорогуськ” та “Рава-Руська-Гребенне”.

Асоціація “Укравтопром” із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску “Шегині — Медика”.