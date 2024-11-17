Про це повідомили в “Укренерго”.
Підкреслюється, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки у неділю.
“Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.
В “Укренерго” закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
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