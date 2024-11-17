У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Підкреслюється, що з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки у неділю.

“Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.