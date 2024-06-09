Про це повідомляє пресслужба компанії «Укренерго».
Причиною впровадження погодинних графіків є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.
Зазначається, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.
Додамо, що у п’ятницю, 7 червня, перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко оголосив, що з 8 червня в Україні буде введено новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії у тестовому режимі, який спрямований на скорочення тривалості обмежень.
Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, відключення світла не буде, хоча раніше повідомляли, що відключення розпочнуться о 20:00 і триватимуть до 22:00.
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