У понеділок, 10 червня, всі обленерго країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії «Укренерго».

Причиною впровадження погодинних графіків є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Зазначається, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.

Додамо, що у п’ятницю, 7 червня, перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко оголосив, що з 8 червня в Україні буде введено новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії у тестовому режимі, який спрямований на скорочення тривалості обмежень.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, відключення світла не буде, хоча раніше повідомляли, що відключення розпочнуться о 20:00 і триватимуть до 22:00.