Радбез ООН проведе засідання через обстріл України

Про це повідомила постійна представниця Британії в ООН Барбара Вудворд.

Вона розповіла, що засідання відбудеться уранці у вівторок, 9 липня. Учасники обговорять, зокрема, обстріл дитячої лікарні “Охматдит”.

Sky News зазначає, що засідання було ініційоване групою країн – Великою Британією, Францією, Еквадором, Словенією та США.

“Ми обговоримо боягузливий і підлий напад Росії на лікарню”, заявила Вудворд.

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