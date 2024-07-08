Про це повідомила постійна представниця Британії в ООН Барбара Вудворд.
Вона розповіла, що засідання відбудеться уранці у вівторок, 9 липня. Учасники обговорять, зокрема, обстріл дитячої лікарні “Охматдит”.
Sky News зазначає, що засідання було ініційоване групою країн – Великою Британією, Францією, Еквадором, Словенією та США.
“Ми обговоримо боягузливий і підлий напад Росії на лікарню”, — заявила Вудворд.
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