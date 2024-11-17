Голова МЗС України Андрій Сибіга 18 листопада відвідає Нью-Йорк, де виступить на спеціальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН.

Про це повідомив представник України про ООН Сергій Кислиця.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 18 листопада відвідає Нью-Йорк, де виступить на спеціальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН на тлі посилення російської агресії та терору.

“Цей важливий захід скликано з ініціативи України Великобританією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до агресії РФ, що триває, проти України”, — сказано в повідомленні.

Також Сибіга планує провести у Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей з метою посилення підтримки України.