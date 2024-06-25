Про це пише Barron’s.

Дипломати з кількох країн НАТО підтримали кандидатуру Марка Рютте на посаду генерального секретаря Альянсу, який замінить Єнса Столтенберга після закінчення його повноважень 1 жовтня. Усі 32 члени НАТО підтримали цю кандидатуру, позбавивши останньої перешкоди для призначення Рютте.

Формальної процедури призначення генсека НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх членів Альянсу. Єнс Столтенберг підтвердив, що погодився на продовження своїх повноважень до 2024 року, після чого він покине посаду.