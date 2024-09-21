Про це повідомили в Укренерго.
“Завтра, 22 вересня заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.
- У Києві відкрилась інсталяція “Битва за світло”: кияни вперше побачили зруйноване обладнання ТЕС
- Прогноз експертів: взимку можливі щоденні відключення електроенергії від 4 до 18 годин
- США надасть пакет допомоги Україні для енергетики на $800 млн