У неділю в Україні відключень електропостачання не планується, якщо ситуація зміниться — енергетики повідомлять додатково.

Про це повідомили в Укренерго.

“Завтра, 22 вересня заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.