У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями “Деміївська” – “Либідська” завершені.

Кличко також розповів, що всі роботи тривали 9 місяців. За цей час фахівці підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, а також розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю та побудували нову. Крім того, посилили тунельну оправу, яка примикає до нової ділянки. Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт становила 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Крім того, разом з ремонтом провели й експертні дослідження, які виявили причини. Зокрема, були помилки на етапі проєктування та будівництва, а саме: