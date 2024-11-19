Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.
“Завтра, у середу, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень”, — йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
У компанії закликають споживачів економно використовувати електроенергію під час її наявності за графіком.
Графік відключень можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу.
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