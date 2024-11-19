Завтра, 20 листопада, в Україні будуть запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.

“Завтра, у середу, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень”, — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

У компанії закликають споживачів економно використовувати електроенергію під час її наявності за графіком.

Графік відключень можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу.