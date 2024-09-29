Про це повідомили в Укренерго.

За його інформацією, завтра, 30 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

В Укренерго закликали за можливості, користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, вранці 29 вересня в Україні унаслідок бойових дій і технологічних порушень частково або повністю знеструмленими були 490 населених пунктів.

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