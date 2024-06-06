Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber Україна.
За даними анонімного опитування в якому взяли участь майже 33 тисячі українців, 54% українців не можуть робити заощадження. З них 16% втратили таку можливість, 20% жили “від зарплати до зарплати” і до війни, а фінансовий стан 18% настільки погіршився, що їм доводиться витрачати попередні заощадження.
Серед тих респондентів, кому вдається заощаджувати, лише 12% відкладають гроші з кожної зарплати, ще 31% українців роблять це несистемно.
В українців також запитали, де вони зберігають свої заощадження. Більшість респондентів повідомили, що віддають перевагу зберіганню готівки вдома.
Загалом картина способів заощадження виявилася такою:
- готівка вдома – 53%;
- рахунок у банку – 10%;
- депозит під відсоток у банку – 5%;
- криптовалюта – 2%;
- облігації чи інші цінні папери – 1%;
- цінні метали – 1%;
- нерухомість – 1%;
- всього потроху – 13%;
- інше – 12%.
Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.
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