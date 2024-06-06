Понад половину українців не мають можливості відкладати гроші "на чорний день". А майже кожен п'ятий – змушений витрачати свої заощадження.

Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber Україна.

За даними анонімного опитування в якому взяли участь майже 33 тисячі українців, 54% українців не можуть робити заощадження. З них 16% втратили таку можливість, 20% жили “від зарплати до зарплати” і до війни, а фінансовий стан 18% настільки погіршився, що їм доводиться витрачати попередні заощадження.

Серед тих респондентів, кому вдається заощаджувати, лише 12% відкладають гроші з кожної зарплати, ще 31% українців роблять це несистемно.

В українців також запитали, де вони зберігають свої заощадження. Більшість респондентів повідомили, що віддають перевагу зберіганню готівки вдома.

Загалом картина способів заощадження виявилася такою:

готівка вдома – 53%;

рахунок у банку – 10%;

депозит під відсоток у банку – 5%;

криптовалюта – 2%;

облігації чи інші цінні папери – 1%;

цінні метали – 1%;

нерухомість – 1%;

всього потроху – 13%;

інше – 12%.

Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість. Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.