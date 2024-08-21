Про це повідомляє голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей.

Посадовець наголосив, що успіх у прийнятті податкових змін вплине на бажання донорів продовжувати допомогу Україні, оскільки це стане свідченням зусиль країни щодо досягнення більшої фінансової самостійності та зменшення залежності від зовнішньої підтримки, враховуючи значні витрати, що очікуються в середньостроковій перспективі.

Він також зазначив, що міжнародну допомогу, реструктуризацію комерційного боргу та підвищення податків слід розглядати як комплексний підхід, спрямований на ефективне усунення дефіциту фінансування.