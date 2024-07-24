Збірна України з футболу провела свій перший в історії матч на Олімпійських іграх. Українські футболісти програли команді з Іраку з рахунком 2:1.

Про це відомо з трансляції, яку проводило «Суспільне».

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. На 53 хвилині українці відкрили рахунок. Дмитро Криськів подав з лівого флангу штрафного Арсенію Батагову. Воротар іракської збірної витримав цю атаку, але Валентин Рубчинський одразу добив.

Проте вже через чотири хвилини Ірак зміг зрівняти рахунок. Аймен Хуссейн пробив з пенальті у лівий кут воріт України. Вирішальний гол у матчі забив на 75 хвилині Алі Джасім, принісши своїй збірній 3 очки.

Матч судила інтернаціональна суддівська бригада на чолі із суданцем Махмудом Ісмаїлом.

Наступний матч на Олімпіаді українська збірна з футболу проведе проти команди з Марокко 27 липня.