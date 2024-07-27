У суботу, 27 липня, збірна України зіграла з рахунком 2:1 проти команди з Марокко в матчі другого туру футбольного турніру на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє “Межа”.

Сьогоднішній матч розпочався о 18:00 за київським часом. Це була досить напружена гра з хвилюючою кінцівкою. Рахунок у матчі на 22-й хвилині відкрив Дмитро Криськів. На 64-й хвилині Суф’ян Раїмі зрівняв рахунок із пенальті.

Наприкінці матчу марокканці тиснули й хотіли все ж реалізувати свою чисельну більшість. Однак на 90+8 хвилині сталося неймовірне. Олег Федор прострілив, а Ігор Краснопір переправив м’яч у порожні ворота і тим самим забив вирішальний гол.

Зазначимо, що старт Олімпіади для українців склався невдало. Збірна України зазнала поразки від команди Іраку в матчі першого туру футбольного турніру. Поєдинок на стадіоні “Парк Олімпік Ліоне” у Ліоні закінчився з рахунком 2:1.