Збірна України з хокею завершила формування свого списку суперників на чемпіонаті світу 2026 року, визначивши останню команду, яка приєднається до дивізіону IA. Це стало можливим завдяки результатам фінального туру чемпіонату світу 2025 року в елітному дивізіоні.

В останній день групового етапу світової першості вирішувалося, яка команда залишиться в еліті, а яка понизиться у класі. Перед сьомим туром на виліт претендували Угорщина та Казахстан, які мали однакову кількість очок, але Казахстан займав останнє місце через програші в особистих зустрічах.

Угорщина першою вийшла на лід у вирішальному матчі, але зазнала мінімальної поразки від Норвегії з рахунком 0:1. Казахстану ж потрібно було не програти у матчі проти Швейцарії, щоб зберегти місце в елітному дивізіоні. Хоча казахстанці відкрили рахунок, їм не вдалося втримати перевагу: у другому періоді Швейцарія зрівняла рахунок, а в третьому періоді закинула ще три шайби, завершивши гру з результатом 4:1 на свою користь.

Таким чином, Казахстан, набравши всього три очки, опинився на останньому місці в групі В і став останньою командою, яка гратиме в дивізіоні IA на чемпіонаті світу 2026 року. Збірна Казахстану вилетіла до дивізіону IA на наступний сезон.

Склад дивізіону IA на ЧС-2026

Після поразки в останньому матчі дивізіону IA ЧС-2025, Україна посіла третє місце і не змогла підвищитися до елітного дивізіону. Прописку в дивізіоні IA зберегли Японія та Польща, які зайняли четверте та п’яте місця відповідно.

Литва, в свою чергу, підвищилася у класі, здобувши п’ять перемог (одна з яких у овертаймі) у п’яти матчах і посівши перше місце з 14 очками в дивізіоні IB.

З елітного дивізіону вилетіла Франція, яка не змогла здобути жодної перемоги в групі А.

Учасники дивізіону IA на ЧС-2026