Володимир Зеленський висловив своє ставлення до ініціативи США знизити призовний вік в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Як пише видання, поки офіційні особи в Вашингтоні та Києві працюють над деталями того, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів і визначити структуру угоди, чітко видно розбіжності у готовності України до мобілізації додаткових військових сил.

Офіційні особи США та інші західні партнери закликають Україну знизити призовний вік, у той час як Зеленський наголошує, що першочергово необхідні зброя та ракети, а не збільшення чисельності армії.

“Навіщо мобілізувати ще більше молодих людей? Щоб було ще більше людей без зброї?” — говорить він.

Президент також попередив, що відсутність довгострокової підтримки з боку західних союзників може дозволити Росії скористатися перемир’ям для відновлення своєї військової потужності. Він застеріг, що припинення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна.