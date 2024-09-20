Про це повідомляють Збройні Сили Франції у соцмережі Х.
Зазначається, що українські пілоти проходили навчання на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.
“Франція міцно підтримує українські військові зусилля”, — йдеться у дописі.
Нагадаємо, група українських пілотів розпочала підготовку на винищувачах F-16 в Румунії.
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