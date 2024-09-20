Про це повідомляють Збройні Сили Франції у соцмережі Х.

Зазначається, що українські пілоти проходили навчання на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.

“Франція міцно підтримує українські військові зусилля”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, група українських пілотів розпочала підготовку на винищувачах F-16 в Румунії.