Про це йдеться у Tagesschau.
Пісторіус зазначив, що контракт на придбання перших чотирьох систем вже підписано.
“Ще одна заявка на закупівлю чотирьох Patriot перебуває на стадії підготовки”, – додав міністр.
Поставка перших чотирьох систем розпочнеться у 2026 році.
Ці нові закупівлі мають на меті заповнити прогалини, що виникли після передачі Україні систем протиповітряної оборони.
Варто зазначити, що Німеччина вже відгукнулася на прохання України надати батарею Patriot, і навчання для цього вже тривають.
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