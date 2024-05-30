Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що збройні сили країни (Бундесвер) отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це йдеться у Tagesschau.

Пісторіус зазначив, що контракт на придбання перших чотирьох систем вже підписано.

“Ще одна заявка на закупівлю чотирьох Patriot перебуває на стадії підготовки”, – додав міністр.

Поставка перших чотирьох систем розпочнеться у 2026 році.

Ці нові закупівлі мають на меті заповнити прогалини, що виникли після передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що Німеччина вже відгукнулася на прохання України надати батарею Patriot, і навчання для цього вже тривають.