Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
“За даними слідства, 23 квітня близько 13:50 російські військові завдали удар по Салтівському району м. Харкова. Вибито вікна та пошкоджено дахи, паркани у щонайменше 15 житлових будинках. Також частково пошкоджено два автомобілі. Без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, ворог атакував місто УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.
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