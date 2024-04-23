Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 23 квітня близько 13:50 російські військові завдали удар по Салтівському району м. Харкова. Вибито вікна та пошкоджено дахи, паркани у щонайменше 15 житлових будинках. Також частково пошкоджено два автомобілі. Без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог атакував місто УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.