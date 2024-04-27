За інформацією партизанів, кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428 мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у заробітчан із Латинської Америки.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

Зазначається, що безпосередніх виконавців, які знищили російського командира, вже етаповано до Ростовської області РФ. Своєю чергою командування полку звернулося до Генштабу РФ з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів.

“Можемо зробити висновок, такі ситуації виникають час від часу, але вони не стають публічними. Російське керівництво не шкодує життя навіть своїх громадян, не кажучи вже про іноземців. Подумайте двічі, перш ніж наважитися на такі підробітки”, — наголосили партизани “Атеш”.

Раніше представники підпільного руху “Атеш” повідомляли про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі окупанти міняють місця дислокації техніки аби уникнути ударів ЗСУ.