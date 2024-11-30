Військові заявили, що відхід був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для контратаки.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією, видання збройні сили Сирії оголосили про “тимчасове виведення військ” з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил, які зайшли в місто напередодні.

Військові також додали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями групи “Хайят Тахрір аш-Шам” (HTS) в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки військових.

Раніше два сирійських військових джерела повідомили виданню, що російські та сирійські військові літаки в суботу, 30 листопада, обстріляли повстанців у передмісті Алеппо.

Росія, один із ключових союзників Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, зброя почне надходити протягом 72 годин.