Про це повідомили в Генштабі.
Уночі на 21 вересня Україна завдала вогневого ураження по арсеналу “Тихорецьк” в Краснодарському краї.
“Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу, — йдеться в дописі.
Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.
Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.
“Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших.
Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується”, — додали в Генштабі.
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