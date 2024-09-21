ЗСУ вдарили по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї та 23-му арсеналу у Тверської області.

Про це повідомили в Генштабі.

Уночі на 21 вересня Україна завдала вогневого ураження по арсеналу “Тихорецьк” в Краснодарському краї.

“Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу, — йдеться в дописі.



Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

“Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших. Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується”, — додали в Генштабі.

