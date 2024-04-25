Речник Міністерства оборони, Дмитро Лазуткін, висловив необхідність мати достатню кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм для здатності стримувати російських вторгненців.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що дефіцит таких снарядів сильно відчувається на полі бою та близько до лінії зіткнення.

“Наші військові вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою”, — наголосив він.

Він вважає, що отримана американська допомога значно змінить ситуацію на фронті, можливо, навіть зупинить противника.

Речник Міноборони впевнений, що ця допомога дозволить українським військовим мати необхідний боєкомплект для успішного опору на фронті.