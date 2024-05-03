У процесі відбудови Бородянки аудитори виявили зловживань майже на 20 мільйонів гривень.

Представники Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн при відновлювальних роботах у Бородянці Київської області.

Про це повідомила Державна аудиторська служба України.

«Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту, що значно постраждав під час російської окупації», – йдеться в повідомленні.

На суму 14 млн грн під час відновлення селищна рада мала встановити металопластикові вікна, які безслідно зникли. Щобільше, роботи з відновлення вікон і дверей проводилися із завищеними цінами. Ці порушення призвели до неефективного використання 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Також за допомогою чек-листів у програмі «єВідновлення» з’ясували, що на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Але аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи. Тобто одну роботу оплатили двічі. Неефективне використання державних коштів стало причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування коштом інших платників податків.